Noget tyder på dansk EM-succes.

I hvert fald hvis man skal tro flere af de danske spilselskaber, der har fastlagt et odds på dansk EM-succes.

Hos Unibet får man i skrivende stund odds 3,15, hvis Nikolaj Jacobsens tropper stryger helt til tops ved slutrunden, og det er der en helt klar årsag til.

»Fordi vi er verdensmestre. Det er den nemme udlægning af det, og så fordi det danske hold bare er så uhyggelig stærkt på alle pladser,« fortæller Per Marxen, der er pressechef i Unibet.

Danmark er regerende olympiske mestre og verdensmester. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmark er regerende olympiske mestre og verdensmester. Foto: Liselotte Sabroe

Han fortæller, at Danmark råder over et usædvanlig godt landshold, og det er det, der får oddset til at ligge så forholdsvis lavt, som det gør:

»Danmark har det hele. Et rasende godt kollektiv, en erfaren og meget dygtig træner, og så har de individualisterne. Mikkel Hansen er jo x-faktoren, der har noget ganske særligt, og det har kunderne jo også fundet ud af.«

Det er dog ikke kun Unibet, der har Danmark som favorit til EM-guldet. Hos Danske Spil og Bet365 er der i skrivende stund også fastsat lave odds på henholdsvis 3,00 og 3,25 i tilfælde af en rød-hvid EM-triumf.

Danmark spiller sine kampe i Malmø, og allerede nu tegner det til at blive en rød-hvid fest på tilskuerpladserne, men den danske 'hjemmebane'-fordel er dog ikke noget, der har betydning for oddset, mener Per Marxen:

»Jeg tror ikke, at hjemmebanen i Malmø spiller så meget ind. Slutrunden er jo lidt utraditionel med en fordeling i flere lande, og det danske hold vil forsøge at tromle al modstand, uanset hvor de spiller.«

Hos Unibet er brugerne også godt klar over styrken på det danske landshold, og derfor er der da også allerede blevet spillet flittigt på dansk succes ved slutrunden.

»Jeg ser en meget stærk tiltro til Danmark. Af alle vinderspil, der er placeret fra danskerne, så er den helt oppe på 71 procent, der tror på dansk succes. Kun 17 procent af danskerne tror på Frankrig, og hele 54 procent af samtlige Unibet-kunder, der har spillet på EM-vinderen, tror på dansk EM-guld. Så højt oppe var vi ikke engang ved VM på hjemmebane,« fortæller Per Marxen.

Nikolaj Jacobsens mandskab spiller første kamp ved slutrunden, der foregår i Sverige, Norge og Østrig, mod Island lørdag klokken 18:15, og du kan følge kampen live her på bt.dk.