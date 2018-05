En helt ny måling for den kommende VM-slutrunde viser, at de danske fans er optimistiske omkring Danmarks chancer til VM. Det er bookmakeren BetStars, som har lavet undersøgelsen ud fra selskabets konkurrence »Stars ½ Milliard Kroner Challenge«.

I den konkurrence skal man forudsige alle 64 kampe ved VM med 500 millioner kroner i belønning til dem, der formår at løse den opgave, og blandt alle de danskere, som indtil videre har deltaget i konkurrencen, er der altså stor tro på dansk succes. Således tror 67,8 procent af danskerne på, at de rød-hvide når til 1/8-finalen ved VM i Rusland.

»Forventningerne til en stor turnering får altid et nøk opad, når trupperne bliver udtaget. I år er ingen undtagelse, når så mange af de danske fans allerede forudsiger, at Danmark når til 1/8-finalerne,« siger salgsdirektør Ian Marmion fra Stars Groups.

Mens danskerne altså har stor tillid til, at det bliver til en plads i 1/8-finalerne, så er de også meget sikre på, at det også bliver den danske endestation. Blot 6,3 procent af danskerne tror på, at det bliver til en plads i kvartfinalen, men under én procent tipper på dansk guld ved VM i Rusland.