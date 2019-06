SPANIEN - BELGIEN

Begge hold kan kun bruge sejren efter et nederlag i første kamp, og alene det bør love godt for en kamp med mål i. Dertil kommer så, at begge mandskaber så klart bedre ud offensivt end defensivt i den første runde, og endnu bedre bliver det af, at spanierne meget gerne skal op og vinde med mere end ét mål, da seks point i sig selv næppe er nok til en plads i semifinalen. Tendensen var også ret klar ved den seneste slutrunde, hvor man har samme format som her - alle seks kampe i anden runde endte med mange mål. Og det bør vi også få i denne kamp.



Over 2,5 mål i kampen

UEFA - U21 EM, klokken 18:30

Oddset 1,55 er fundet hos Danske Spil



ARGENTINA - PARAGUAY

Argentina leverede en svag præstation og tabte fortjent til Colombia, og nu er der pres på holdet, for vinder man ikke denne, kan man ikke engang være sikker på at gå videre. Man kom ellers med en offensiv tilgang med Lionel Messi og Sergio Agüero i front og to målsøgende kanter, men lige lidt hjalp det - nu kan man smide hæmningerne mod et hold, som på ingen måde imponerede defensivt mod Qatar. Og kommer Paraguay først bagud her, kan det godt gå rigtig galt, da Argentina har nogle fremragende omstillingsspillere. Gå derfor efter mange mål.



Over 2,5 mål i kampen

Copa America, klokken 02:30 (nat til torsdag)

Oddset 1,90 er fundet hos Unibet



SKOTLAND - ARGENTINA

Godt nok skal begge hold ud for at vinde denne kamp for at kunne gå videre, men derfor behøver kampen ikke starte åbent af den grund. Argentina har med succes spillet meget defensivt i de første par kampe, og begge første halvlege indtil videre har været målløse. Det bliver formentlig også opskriften fra start hér, og så må man så satse senere i kampen, hvis det bliver nødvendigt. Skotterne har en mere offensiv tilgang, men de kommer næppe heller blæsende, da et mål imod næsten vil slukke skotternes drømme. Sats på en stille start på kampen.

0-0 efter første halvleg

VM for kvinder, klokken 21:00

Oddset 3,00 er fundet hos Unibet



Bettingklubben er B.T.s podcast, som hjælper lytterne med at slå bookmakerne og sikre lidt ekstra mønter på kistebunden. Programmet udkommer hver torsdag og indeholder altid seks spiltips til weekenden. Ekspertpanelet udgøres af Steffen Dam og Nicolai Baldorf, mens Søren Paaske er vært. Du kan høre det hele i vores helt nye app HER