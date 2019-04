FC København tager på søndag imod OB i Parken, og her har bookmakerne undervurderet, hvor store favoritter københavnerne egentlig er.

Sådan lyder vurderingen fra spileksperten Steffen Dam, som anbefaler et spil på FCK-sejr til 1,65 i den nyeste udgave af Bettingklubben.

»Efter at have set dem (FCK, red.) i deres to seneste kampe; de er bare i en klasse for sig selv i Danmark, det er indiskutabelt,« lyder det fra Steffen Dam med henvisning til FCKs sejre over FCM og FCN.

Omvendt er spileksperten på ingen måde imponeret af OB, som blot har skrabet tre point sammen i deres sidste fem kampe.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder

Samtidig viser historikken, at OB har det enormt svært på udebane mod de to tophold FCK og FCM.

»De tabte 1-6, sidste gang de var i Parken. Så har de tabt 2-0, 3-0 og 4-0 i henholdsvis to gange Superliga og en gange pokal i Midtjylland. Så OB har sæsonen igennem haft store problemer med at performe, når de har været på udebane mod de helt store,« siger Steffen Dam og fortsætter:

»Og så forstår jeg simpelthen ikke, at oddset ikke er lavere på FCK. Da OB var i Midtjylland her for ikke ret lang tid siden, der var det nøjagtigt samme odds, 1,65, de (FC Midtjylland, red.) stod i til at vinde.«

»At man kan få det odds mod FCK, som jeg trods alt har – hvilket de også har bevidst – som et noget stærkere hold end Midtjylland. Så synes jeg faktisk, vi har fat i noget her,« siger Steffen Dam, som vanen tro har selskab af ekspertkollega Nicolai Baldorf i Bettingklubbens studie.

Bettingklubbens eksperter har – ud over FCK-OB - blandt andet spilforslag med til Brøndby-Esbjerg og Manchester United-Chelsea.