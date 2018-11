SCHWEIZ - QATAR

Der skal være stor klasseforskel i denne kamp. Schweiz gik videre fra en svær pulje ved VM og hører til i laget lige under de bedste hold. Ud over Johan Djourou kommer de i mere eller mindre stærkeste opstilling, og selv om denne kamp kan bruges til at se nogle af de mindre prøvede spillere an, bør Schweiz ikke komme i problemer. Qatar er ikke noget stort fodboldhold, som primært består af spillere fra den hjemlige liga. Det er sjældent, at de leverer gode resultater, når de forlader det arabiske land, og derfor spillet Schweiz til at vinde med rent bur.

Schweiz vinder med rent mål

Venskabskamp, klokken 19:00

Oddset 1,67 er fundet hos Danske Spil



GLOUCESTER CITY - WOKING

Efter en hæderlig start på sæsonen, er Gloucester gået helt i stå. De seneste otte kampe har blot kastet et enkelt point af sig og i lørdagens kamp mod Hemel Hempstead var de ikke for alvor tæt på point. Nu gælder det så et af topholdene fra Woking, og det er svært at se, hvorfor den negative stime skal slutte mod dem. Woking har blot tabt tre ud af 19 kampe i alle turneringer i denne sæson, og imponerede i FA Cup senest ved at sende Torquay ud trods udebane. De skal være et noget bedre hold end Gloucester og ligner et godt vinderbud i aften.

Woking vinder kampen

England - Nations League South, klokken 20:45

Oddset 1,95 er fundet hos Bet365



VASCO DA GAMA - ATLETICO PARANAENSE

For Vasco da Gama handler de sidste kampe i sæsonen udelukkende om at sikre forbliven i rækken. De har blot ét point at give af, så dette er lidt af en nøglekamp for dem, men de har også vist god form på det seneste med blot ét nederlag i de seneste otte kampe på eget græs. Et minus er det dog, at førstekeeper Martin Silva samt topscorer Yago Pikachu er ude med karantæne, og det svækker holdet. Modstanderen Atletico er inde i et hårdt program på grund af Copa Sudamericana og forventes derfor at rotere noget i denne kamp. Prøv 1-tallet.

Vasco da Gama vinder kampen

Brasilien - Serie A, klokken 22:30

Oddset 2,65 er fundet hos Bethard