Så er der atter engang spilforslag.

Og i dag er der naturligvis primært fokus på Champions League-kampene.

En verdenskendt portugsier vender tilbage til dér, hvor det hele startede, og så er der et hold fra pilsnerens by, som ser ud til at få sig en grimmer snitter nede i det store Spanien.

Ja, ja, det er fint, men hvor skal man så sætte krydserne? B.T.s spilchef, Steffen Dam hjælper dig på vej med dagens tips lige her.

Real Madrid - Viktoria Plzen

Plzen var godt nok dårlige i Rom, hvor man tabte med fem mål, men alligevel er det svært ikke at finde værdi i det tjekkiske mandskab. Real Madrid er i dyb krise, hvilket blev understreget senest mod Levante og sølle ét mål i de seneste fem kampe i alle turneringer er helt uhørt. Oven i har de så »Clasico« mod Barcelona på søndag, hvorfor det næppe bliver i denne kamp, at de bruger unødige kræfter. For Plzen-spillerne er det her karrierens største kamp, så de skal nok kæmpe alt hvad de har lært, og det virker derfor sandsynligt, at de ikke taber stort.

Champions League, klokken 21:00

Plzen taber med maksimalt tre mål

Oddset 1,57 er fundet hos Unibet (asian +3,5)





Middlesbrough - Rotherham

Det er en heftig betaling man får på, at Middlesbrough vinder uden scoring fra Rotherham. Tony Pulis er kendt for at opbygge defensivt stærke hold, og det er også tilfældet i Middlesbrough. Sølle syv mål har de lukket ind i de første 13 kampe og hjemme på Riverside er det kun storsatsende Nottingham Forest, der har scoret mod dem. Her gælder det oprykkerne Rotherham, som har rækkens mindste budget og kun lever på en intim hjemmebane. På fremmed græs har man tabt alt og scoret sølle to gange, så glimrende værdi at hente i dette spil.



Middlesbrough vinder med rent bur

England Championship, klokken 20:45

Oddset 2,10 er fundet hos Danske Spil





Manchester United - Juventus

Overraskende højt odds på pointdeling i denne kamp. Manchester United har fire point i gruppen, og det gælder primært for dem om at undgå at tabe dette opgør for at holde sig i spillet om at gå videre. Der har været klar fremgang at spore i de seneste tre halvlege, men spørgsmålet er, hvor meget man tør satse mod netop Juventus. Der er tale om et emotionelt gensyn med Old Trafford for Cristiano Ronaldo, og spørgsmålet er så, hvor tændt han er på smadre sin gamle klub. Da Juventus oven i lever fint med uafgjort, virker det som et godt langskud.

Kampen ender uafgjort

Champions League, klokken 21:00

Oddset 3,40 er fundet hos Betfair Sportsbook