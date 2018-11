PSV - BARCELONA

PSV er på vej ud af Champions League, men hjemme har de gjort det stærkt med point mod Tottenham og et uheldigt nederlag til Inter, og det er svært at se, hvorfor de skal være så undertippede i denne kamp. Barcelona-maskinen har hakket noget - til tider er det fremragende, som ude mod Tottenham og hjemme mod Real Madrid, men der har også været for mange halvdårlige præstationer. Oven i kan uafgjort vise sig at være nok til at vinde gruppen, hvis Tottenham indfrier favoritrollen mod Inter, og gæsterne må undvære Luis Suarez og Sergi Roberto. Værdi på PSV.

PSV taber med maksimalt ét mål

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 1,69 er fundet hos NordicBet



DORTMUND - CLUB BRÜGGE

Med mindre Monaco tager et meget uventet point i Madrid mod Atletico, har Club Brügge et gratis skud på at lave sensationen og slå Dortmund, og det må åbne op for en målrig kamp. Dortmund spiller altid meget offensivt hjemme, og skal vinde for at holde fast i føringen i gruppen, og da Club Brügge kun sjældent holder modstanderne fra at score, bør en Dortmund-scoring være en formalitet. Belgierne er dog stærke offensivt. De var svært uheldige med ikke at score i den omvendte kamp og kom på tavlen ude mod Atletico, så gå efter at begge hold scorer.

Begge hold scorer i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 1,80 er fundet hos Bwin



FC PORTO - SCHALKE 04

Topkamp i gruppen, hvor odds på krydset virker en anelse for højt. Med mindre Lokomotiv vinder den tidlige kamp mod Galatasaray, skal Schalke bruge point for at gå videre, og uanset hvad, så vil man næppe se dem gå specielt højt op i presset i denne svære udekamp. FC Porto sikrer næsten gruppesejren med 0-0 eller 1-1, da de er bedre indbyrdes end Schalke og har bedre målforskel, så de vil næppe heller satse det helt vilde ved uafgjort mod slutningen af fare for at få et skæbnesvangert mål imod. Det virker ikke til at være regnet ind i oddset.

Kampen ender uafgjort

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 3,60 er fundet hos Bet365