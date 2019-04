FC NORDSJÆLLAND - BRØNDBY

Det er svært at se andet end mange mål i denne kamp. FCN spillede godt nok en målløs kamp i Herning mod FCM i Flemming Pedersens debutkamp, men det var stadig en kamp med masser af chancer, og hjemme på kunstgræsset er der næsten garanti for mål. De to holds møde på samme bane i foråret endte i et regulært målorgie og begge hold skulle komme i optimal opstilling offensivt. Specielt FCN er nødt til at jagte sejren hårdt, hvis de vil nå med frem i spillet om bronzemedaljer, så mon ikke vi får en kamp med masser af chancer og mål.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark - Superligaen, klokken 19:00

Oddset 1,50 er fundet hos Bwin

HAMBURGER SV - MAGDEBURG

Magdeburg spiller normalt ret defensivt og kommer helt sikkert også til at gøre i denne på papiret ret svære udekampe. Af samme grund har deres kampe været ret chancefattige, og her gælder det et HSV-hold, der sæsonen igennem har haft det svært i rollen som store favoritter. Af samme grund har man kun scoret godt ét mål per kamp på hjemmebane og seks af de ni seneste HSV-kampe på eget græs er da også endt med maksimalt to scoringer. Modsat truer Magdeburg heller ikke selv med det store, og derfor går vi her efter maksimalt to scoringer.

Under 2,5 mål i kampen

Tyskland - 2. Bundesliga, klokken 20:30

Oddset 1,80 er fundet hos Bet365

CHELSEA - WEST HAM

Selv om Maurizio Sarri er en offensivt tænkende træner, har det været Chelseas defensiv, der i hvert fald hjemme på Stamford Bridge har båret dem frem. Sølle tre mål er der blevet scoret imod dem på eget græs i de seneste ni kampe, og et for tiden formsvagt West Ham-hold ændrer næppe på det. På fremmed græs har West Ham scoret én gang i de seneste seks kampe, og de kommer med stor sikkerhed med samme defensive udgangspunkt, som reddede dem point i den omvendte kamp. Det ligner derfor en hjemmesejr uden West Ham-scoring.

Chelsea vinder med rent mål

England - Premier League, klokken 21:00

Oddset 2,28 er fundet hos Unibet