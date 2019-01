Tranmere - Tottenham

De store hold træder ind i FA Cup’en, og den første i tredje runde ligner på forhånd ikke nogen underholdende affære. Kampen bliver spillet på en ujævn bane, så det bliver svært at skabe det flydende spil langs jorden, og så forventes det, at Tottenham roterer en del i startopstillingen efter det hårde juleprogram. Så det ligner ikke nogen åben kamp, og man kan være sikker på, at Tranmere vil arbejde så godt, som de har lært det. Dog er det stadigvæk et hold, der er begrænset offensivt, så Tottenham bør have gode chancer for at holde buret rent her.

Begge hold scorer ikke i kampen

England FA Cup, klokken 20:45

Odds 1,75 hos Betfair Sportsbook



Greenock Morton - Ross County

Det er en ret pæn pris på mange mål i denne kamp. Begge mandskaber snitter det sammen pr. kamp på 2,63 mål. Ross County er uden et par vigtige forsvarsspillere til kampen, så Greenock Morton bør have gode chancer for at komme på tavlen. Det er anden gang de to hold mødes i ligaen, og det må være et Morton-mandskab, der jagter revanche efter 5-0-ydmygelsen i Dingwall. Banen i Greenock så fin ud, da holdet tabte 1-2 til Inverness, hvor forsvaret mildest talt så suspekt ud, og når Ross Countys offensiv kigger forbi, burde de kunne udnytte hullene i forsvaret.

Over 2,5 mål i kampen

Skotland Championship, klokken 20:45

Odds 2,00 hos Betfair Sportsbook



Levante - Girona

Girona sluttede et ellers fint efter år af på en skuffende måde, da man ikke vandt nogen kamp i december. Til kampen mod Levante har man store problemer på venstreback-postitionen, hvor alle tre alternativer er ude med en skade. Derudover er Pere Pons også ude, så det er et hold, der ikke kommer i stærkeste opstilling. Det gør Levante derimod, selv om holdet sluttede skidt af mod Barcelona, så var man inde i en fin periode på hjemmebane, hvor man fik en del sejre. Levante bør vurderes stærkere på papiret, end tilfældet er her.

Levante vinder kampen

Spanien La Liga, klokken 19:00

Odds 2,45 hos Unibet