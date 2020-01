En af sidste sæsons mest opsigtsvækkende resultater i den internationale fodboldverden var Manchester Uniteds sejr på 3-1 ude over Paris SG i Champions League, som dermed vendte et håbløst udgangspunkt til samlet sejr.

I aften skal Manchester United på en lignende håbløs opgave.

Denne gang i Carabao Cup, hvor den står på returkamp mod Manchester City efter et nederlag på 1-3 til lokalrivalerne i den første kamp.

Det vil dog være en endnu større sensation end dengang i Paris, hvis man går videre i aften, og det er da også nærmest umuligt at se et skadesplaget Manchester United-hold skabe spænding. Men de er tvunget til at gå hårdt efter scoringer fra første fløjt, og det bør alt andet lige give en underholdende kamp, hvor begge hold kommer på tavlen.

Normalt vil Manchester United komme defensivt ud til denne kamp, og det kan da også sagtens være, at man helt automatisk bliver presset tilbage, men der er ingen grund til i det mindste ikke at forsøge at få et tidligt mål i kampen.

Det er selvfølgelig et stort minus for spillet, at Marcus Rashford er ude med en skade, og der er også usikkerheden om, hvor stærkt Manchester United vælger at stille op med tanke på det håbløse udgangspunkt, men uanset hvad bør det ikke ændre på holdets tilgang til kampen, og i Mason Greenwood - og specielt Anthony Martial - har man stadig dygtige angribere at spille ud med hér.

Manchester City har endelig fået Aymeric Laporte klar igen, og det styrker defensiven, men det vil overraske, hvis han starter denne kamp med tanke på hans lange skadespause. Man har Tottenham på udebane søndag, hvor han forventes at starte inde, og to kampe på så kort tid er næppe en chance, som manager Pep Guardiola tager. Og uden ham er City-defensiven til at tale med.

Som nævnt er der visse usikkerheder forbundet med dette spil, da det kan være svært at tyde, hvem holdene stiller med i Carabao Cup udover det næsten altid er med reservemålmanden fra start, og det er i hvert fald en fordel for et spil på, at begge hold får scoret. Oddset er overraskende pænt på, at det sker, og kan godt fortjene et mindre indskud i aften.



Manchester City - Manchester United

Begge hold scorer - ja til odds 1,83 hos Bwin

Spilstop onsdag 20:45