Med 12 dage tilbage af transfervinduet er Nicklas Bendtner stadig på kontrakt i Rosenborg, men spekulationerne om, hvor han fortsætter karrieren, peger i mange andre retninger.

Efter skaderne til først Dame N’Doye og siden Jonas Wind har FC København på det seneste været et varmt emne i pressen og på de sociale medier, selvom Ståle Solbakken ret klart har sagt, at Bendtner ikke kan hjælpe københavnerne i deres nuværende behov for angribere.

Alligevel er FC København ifølge Unibet lige nu det mest oplagte alternativt til Rosenborg, vurderer bookmakeren.

»Vi tror i udgangspunktet ikke, Nicklas Bendtner skifter klub, inden transfervinduet lukker, for det virker mere sandsynligt, at han og Rosenborg skal blive enige om en ophævelse af kontrakten, end at en anden klub skal ud og købe ham fri. Det vil sandsynligvis først ske, når vinduet er lukket. Skulle nogen ville købe ham, taler FCK's akutte situation trods Ståle Solbakkens afvisning for, at det kunne blive dem,« siger Per Marxen.

Mens der er odds 1,25 på, at han også den 3. september er i Rosenborg, er der odds 5,00 på, at han er FCK-spiller, mens der er odds 8,00 på så forskellige destinationer som Lyngby og Al-Hilal.

Og så er der langskuddet Ishøj IF, der for nylig tilknyttede Nicki Bille, der ligesom Nicklas Bendtner har prøvet at falde i unåde i – blandt andet – Rosenborg.

Den tidligere danske landsholdsangriber har ikke spillet siden april i sin norske klub.

»Det ville være et på alle måder potent angreb i Danmarksserien, hvis Ishøj kunne præsentere Nicki Bille og Nicklas Bendtner side om side. Vi har ikke odds på, hvor længe det ville gå godt, men vi lader muligheden stå åben for, at det i det mindste kan ske,« siger Per Marxen.