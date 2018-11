Atletico Madrid - Athletic Bilbao

Selv uden flere stamspillere, kunne Atletico hente en fortjent sejr over Dortmund i midtugen, og til denne kamp skulle det lysne på skadesfronten, hvor i hvert fald Diego Godin og måske også et par andre af de skadede spillere skulle være klar igen. Derfor er det svært at se, at de ikke skal være større favoritter i denne kamp. De har været suveræne hjemme på Wanda Metropolitano, hvor kun Eibar har taget point fra dem, mens baskiske Bilbao har haft en dårlig sæson, hvor man er uden sejr i 10 kampe på stribe. Senest tabte man fortjent til Espanyol, så spil 1-tallet.

Atletico Madrid vinder kampen

Spanien Primera Division, klokken 18:30

Odds 1,48 er fundet hos Bethard



Horsens - Sønderjyske

Det virker som et meget fint odds på mindst tre scoringer i denne kamp. Sønderjyske må undvære sin bedste forsvarer i karantæneramte Kees Luijckx, og selv om han også er farlig på offensive dødbolde, er tabet størst defensivt. I forvejen er over halvdelen af holdets kampe i denne sæson endt med mindst tre scoringer. Det er også tilfældet for Horsens, som efter sigende skulle have en del tvivlsomme spillere til denne kamp. Derfor er de lidt svære at vurdere, men de har langt fra set så solide ud defensivt som i sidste sæson. Spil »over 2,5 mål«.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 16:00

Odds 2,20 er fundet hos Danske Spil



Queens Park Rangers - Brentford

Efter en elendig start på sæsonen, har QPR fundet ind i en god rytme, og trækker vi de første fire kampe fra, har de præsteret som et tophold. Man tabte godt nok i sidste uge til Blackburn, men ellers har det set meget fint ud, og man kan stille med samme hold som i de seneste kampe. Brentford var tvunget til at skifte manager for fire kampe siden, da Dean Smith tog til Aston Villa. Danske Thomas Frank tog over, men indtil videre uden voldsom succes, da Brentford har tabt tre af de fire kampe under ham. På udebane er Brentford uden sejr, så gå efter 1-tallet.

Queens Park Rangers vinder kampen

England Championship, klokken 16:00

Odds 3,00 er fundet hos Bwin

Ændringer i de angivne odds kan forekomme