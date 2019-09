Eintracht Frankfurt - Arsenal

Det er svært at se, hvorfor Frankfurt skal være undertippede i denne kamp. De var blændende i sidste års Europa League, og selv om man siden har mistet profiler som Luka Jovic og Sebastian Haller, har man købt godt ind og i hvert fald på hjemmebane set stærke ud. Arsenal gav mange chancer væk mod Watford og har for vane at rotere på en del pladser i gruppespillets udekampe. Det gav blandt andet et nederlag til BATE i sidste sæson, og Arsenal er næppe heller voldsomt utilfredse med uafgjort i den på papiret sværeste kamp i gruppen. Gå efter 1X.

Eintracht Frankfurt får point i kampen

UEFA - Europa League, klokken 18:55

Oddset 1,67 er fundet hos Bethard (asian +0,5)



Wolverhampton - Braga

Wolverhampton skabte sin succes i sidste sæson på en solid defensiv, men sådan har det slet ikke været i denne sæson. Willy Boly kommer her tilbage og styrker defensiven, men selv med ham på banen, har man givet markant flere chancer væk i denne sæson end normalt. Man møder her et Braga-hold, som har en ret offensiv spillestil. Det så man i de to kampe mod Brøndby, og selv om dette på papiret er en svær udekamp, vil det overraske, hvis de pludselig spiller defensivt. De mangler tilmed Raul Silva, så en overraskende pæn betaling på mange mål.



Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Europa League, klokken 21:00

Oddset 2,05 er fundet hos Betfair Sportsbook



Viborg - Vendsyssel

Godt nok er Viborgs seneste kampe gået over denne mållinje, men det er to defensivt stærke hold, som her mødes, og det er alligevel svært at se, hvorfor betalingen skal være så pæn på få mål i kampen. Viborg har indtil videre kun set dårlige ud defensivt i Vejle, og i flere kampe ikke givet alverden af chancer væk. Siden man blev forstærket i de sidste dage i transfervinduet, har man ikke lukket mål ind, men offensiven leverer ikke meget - og de har da også blot snittet to mål per kamp i sæsonen. Derfor giver det god mening at gå efter få mål i kampen.



Under 2,5 mål i kampen

Danmark - NordicBet LIGA, klokken 20:00

Oddset 2,10 er fundet hos Betfair Sportsbook