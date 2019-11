Svenske Fredrik Ljungberg sidder på bænken med det øverste ansvar, når Arsenal i morgen møder Norwich. Så meget står klart, efter fredagens fyring af Unay Emery, der fik det endelige dødsstød med hjemmebanenederlaget til Eintracht Frankfurt i Europa League.

Bookmakeren Unibet har stor tro på, at han kommer til at beholde jobbet, da han blot giver 2,20 på at blive den næste permanente træner i klubben, men bookmakerne i England har registreret store oddsfald på en anden manager. Den tidligere Juventus-træner Massimiliano Allegri er raslet ned i odds, så han nu hos dem er klar favorit til odds 1,83 på at blive den næste manager for Arsenal, og han er da også blandt Unibets favoritter, da han hos dem giver odds 2,75.

»Selvfølgelig er Ljungberg en seriøs kandidat som en kommende cheftræner, for som første mand på posten er han også første mand med mulighed for at rette op på elendigheden og lave »en Solskjær«. Men Allegri er angiveligt allerede i samtale med Arsenal, og derfor skal han også regnes ind som en seriøs kandidat,« siger Unibets pressechef Per Marxen.

Den tidligere favorit Nuno Espirito Santo fra Wolverhampton regnes ikke længere med i favoritfeltet hos de engelske bookmakere med odds 9,00, men Unibet har dog stadig en vis tro på, at det kan blive ham. De har ham nemlig som tredjefavorit til odds 3,50. Blandt de høje odds finder man et comeback til Arsene Wenger til odds 51, mens Theirry Henry kan spilles til odds 34 hos bookmakeren.