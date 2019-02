Juventus - Frosinone

Godt nok rejste Juventus sig mod Sassuolo rent resultatmæssigt, men man mangler stadig lidt for at ramme topniveauet rent spillemæssigt. Årets vigtigste kamp er Champions League-kampen mod Atletico Madrid på onsdag og derfor vil det overraske, hvis man spiller sig specielt meget ud mod Frosinone. Gæsterne choksejrede i weekenden mod ellers hjemmestærke Sampdoria, og selv om det taler imod dette spil, at oprykkerne har tabt klart på udebane mod de andre tophold, skal de stadig være i stand til hente et hæderligt resultat i denne kamp.

Frosinone taber med maksimalt to mål

Italien - Serie A, klokken 20:30

Oddset 1,74 er fundet hos Bethard (asian +2,5)



RKC Waalwijk - Almere City

RKC har været flyvende siden nytår med fem sejre af fem mulige. Dermed står de med gode muligheder for at sikre en playoff-plads som vinder af tredje periode, men det kræver endnu en sejr hér. Det bør også være muligt mod midterholdet Almere City. Gæsterne kommer godt nok med to sejre i træk, men både mod Roda og senest mod Jong AZ gav man masser af chancer væk og var ret beset en smule heldige med at vinde. RKC’s eneste pointtab i de seneste 11 runder er kommet mod rækkens nummer to og tre, og i stærkeste opstilling bør de vinde her

RKC Waalwijk vinder kampen

Holland - Eerste Divisie, klokken 20:00

Oddset 2,08 er fundet hos Unibet



Sønderjyske - AGF

AGF så stærke ud i premieren mod Esbjerg, hvor de nye spillere løftede holdet. Man gav stort set ikke en chance væk og var selv farlige på specielt omstillingerne, og skal her op imod et Sønderjyske-hold, som startede foråret lige så dårligt ud, som man sluttede foråret. Man prøver nu med en mere boldbesiddende stil, men skabte overraskende lidt imod Vejle, og defensivt svigtede man igen i et par afgørende situationer. Det passer AGF glimrende at lade Sønderjyske styre spillet, og spille på omstillinger, og derfor står kampen godt til dem. Prøv 2-tallet.

AGF Vinder kampen

Danmark - Superligaen, klokken 19:00

Oddset 2,95 er fundet hos Bwin