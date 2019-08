Vejle - Nykøbing

Der bør komme mange mål i denne kamp. Nykøbing spiller i denne sæson en ret offensiv spillestil, og det så man prøver på i premieren mod HB Køge. Det samme gælder for Vejle, som gerne vil spille fodbold under Constantin Galca, og det bør alt andet lige give os en underholdende fodboldkamp. Vejle-defensiven imponerede ikke synderligt mod Fremad Amager, men til gengæld har man i Kjartan Finnbogason rækkens måske farligste angriber. Banen skulle oveni være i glimrende stand, så forvent en afvekslende fodboldkamp med mindst tre scoringer.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 15:00

Odds 1,65 er fundet hos Danske Spil



Tottenham - Inter

Det er to hold med hvert sit udgangspunkt, som mødes her. Det er Tottenhams sidste testkamp, inden det går løs i Premier League og oveni spilles kampen endda på Tottenhams stadion, så de får formentlig ganske fin opbakning til opgøret og forventes derfor at komme med hvad der mere eller mindre er stærkeste opstilling. Inter derimod starter først turnering om tre uger, så deres tid med eksperimenter er langt fra slut endnu, og i forvejen er man fortsat uden Mauro Icardi. Alt andet lige skal Tottenham derfor være ret klare favoritter i denne kamp.

Tottenham vinder kampen

Træningskamp, klokken 16:00

Odds 1,87 er fundet hos Bethard



FC Midtjylland - AaB

Man skal selvfølgelig have respekt for, at FCM har fået resultaterne, men ser vi på præstationerne, har de bestemt ikke været uheldige og kunne nemt have stået i en situation, hvor de maksimalt havde vundet en enkelt af kampene. Nu gælder det et AaB-hold, som set ud fra præstationer alene har gjort det godt i de første tre kampe. De har mange dygtige spillere, og defensiven ser noget bedre ud, efter Kasper Pedersen er med igen. Det taler imod spillet, at AaB de senere år har haft store problemer i Herning, men oddset virker nu og her ret fristende.

AaB får point i kampen

Danmark Superliga, klokken 18:00

Odds 2,63 er fundet hos Betfair Sportsbook

Ændringer i de angivne odds kan forekomme