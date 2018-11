Aalborg - Odense

Odense har det dårligste hold på papiret i rækken, og hvor man dog fra tid til anden henter point hjemme på Fyn, går det galt nærmest hver gang på udebane. Ni gange har man spillet på fremmed is, og blot én enkelt gang har man forladt isen med et nederlag på mindre end tre mål. I weekenden var man i Frederikshavn og Herning og tabte begge kampe klart uden man var bare i nærheden af point, og nu gælder det så mestrene. Aalborg kan ikke tage let på kampen, hvis de skal hente Rungsted, og der bør være klasseforskel hér.

Aalborg vinder med tre mål eller mere

Ishockey - Metal Ligaen, klokken 19:30

Oddset 1,80 er fundet hos Bet365 (asian -2,5)





Bielefeld - Duisburg

Det er svært at se, hvorfor odds på få mål i denne kamp ligger så højt. Under den nye træner Torsten Lieberknecht har Duisburg i den grad fået stabiliseret defensiven. Udover at man giver markant færre chancer væk, har man også kun lukket to mål ind i de fem kampe under ham, mens man offensivt ikke producerer alverden og oveni mangler topscorer Cauly. Bielefeld plejer godt nok at spille frisk til på hjemmebane, men dels mangler de offensivt vigtige Joan Simun Edmundsson og dels ved de også godt, at denne kamp bare ikke må tabes.

Under 2,5 mål i kampen

Tyskland - 2. Bundesliga, klokken 18:30

Oddset 2,05 er fundet hos Betfair Sportsbook





Vejle - AaB

Vejle leverede en forfærdelig indsats mod FC Midtjylland senest, og nu står man så med store defensive problemer før denne kamp. Både Rasmus Lauritsen og Mads Lauritsen er nemlig ude med karantæne, og træner Adolfo Sormani er stadig ude på samme konto. Det bør AaB kunne udnytte til sejr. Gæsterne er på papiret ikke i fantastisk form, men så dårligt har spillet heller ikke været på det seneste, og de har faktisk været bedst på udebane i denne sæson, hvor modstanderne giver dem lidt mere plads at spille på. Ganske fin værdi på 2-tallet.

AaB vinder kampen

Danmark Superliga, klokken 19:00

Oddset 2,20 er fundet hos Danske Spil