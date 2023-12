Manchester United har vist gode takter i denne sæson, hvor man også ubesejret, og det bør Everton ikke kunne ændre noget ved.

Nok har man kun spillet fire kampe i Premier League, og en enkel i Champions League, men Manchester United ligner en kandidat til det engelske mesterskab indtil videre. Holdet spiller med den energi og intensitet, der forventes at hold med så mange stjerner.

De to første hjemmekampe imod West Ham og Leicester, har budt på sejre på 4-0 og 2-0, hvor man i begge kampe, var i total kontrol. Værterne er dog uden Paul Pogba, hvilket er i en streg i regningen, men holdet har stadigvæk en fremragende bredde, så man bør stadigvæk være klasser over Everton i dette opgør.

For holdet fra Liverpool har virkelig haft det svært på det seneste, hvor man ikke har scoret i holdets seneste tre kampe. Senest blev man kørt over af italienske Atalanta, hvor man stillede med syv normale startere, men havde slet ikke noget at stille op i dette opgør.

Sidste weekend fik man en fodboldlektion af Tottenham på eget græs, og en af årsagerne til scoringsproblemerne findes på den offensive midtbane. Manager Ronald Koeman har haft den helt store tegnebog oppe af lommen, men købene af Wayne Rooney, Davy Klassen og Gylfi Sigurdsson virker lidt mærkelige, fordi de alle tres bedste position er bag den enlige angriber.

Derfor spiller to af spillerne uden for deres favoritposition, og det kan ses på spillet. Der har endda været indkaldt til krisemøde efter nederlaget i Italien, så det er svært at se, hvad de skal stille op imod overmagtet i dag.

Manchester United – Everton, Hjemmeholdet vinder og holder målet rent

Odds 2,05 hos Danske Spil

Spilstop søndag d. 17/9 kl. 17:00

Indsats: 200 kroner