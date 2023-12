De nykårede engelske mestre fra Chelsea, skal i eftermiddag op imod Arsenal i årets FA Cup-finale, og her ligner det en favoritsejr.

Arsenals sæson har været fyldt med op og nedture, hvor holdet endte med, at være tæt på at hive den eftertragtede fjerdeplads hjem til klubben, men kunne ikke nå Liverpool og Manchester City. Dog har man denne finale at gå efter, men holdet er svækket op til braget imod Chelsea.

Og de mangler der er hos Arséne Wengers tropper, er ikke nogen, som den garvede manager vil undvære. Ude er Laurent Koscielny med karantæne, og langtidsskadet Gabriel Paulista i det cenytrale forsvar, og tyskeren Shkodran Mustafi er yderst tvivlsom til opgøret. Hvilket betyder at det bliver den rutinerede, men gumpetunge Per Mertesacker, der skal starte i det centraleforsvar, og det bliuver højst sandsynligt sammen med Rob Holding, eller med en vikarierende Nacho Monreal.

Dette er bestemt ikke nogen optimal situation for Arsenal, der møder et Chelsea-mandskab, der i sikker facon spillede engelske mesterskab hjem, og så rigtig stærke ud i semifinalen imod Tottenham, hvor man vandt 4-2.

Naturligvis kan Mustafi blive klar, men ændre ikke ved det faktum, at den vigtigste spiller i forsvaret Laurent Koscielny er ude, og vigtigheden hos franskmanden så man, da Arsenal spillede Champions League imod Bayern München.

Chelsea kommer i stærkeste opstilling til opgøret, og derfor er det svært at se, hvordan mestrene ikke kan tage sæsonens anden pokal. Det er naturligvis altid åbent med finaler, men her bør favoritterne leve op til favoritværdigheden.

Arsenal – Chelsea, 2-tal

Odds 1,80 hos Bet365

Spilstop lørdag d. 27/5 kl. 18:30

Indsats: 200 kroner