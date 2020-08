For de fleste er nedlukningen og isolationen som konsekvens af coronavirus et overstået kapitel. Men ikke for 50-årige Mads Skøt og hans 32-årige kæreste, Signe Rasmussen.

På femte måned er de adskilt, fordi Mads lider af muskelsvind.

Signe Rasmussen er blevet i deres hjem i Odense med deres to hunde og deres treårige datter, Luna, mens Mads har lånt en lejlighed i Herning.

Mads Skøt har på afstand beundret, hvor godt Signe har klaret at stå med det hele selv, og derfor vil han gerne give hende en særlig overraskelse. Han skrev til B.T., fordi vi efterlyste personer, som har været særlig udfordret under coronakrisen, og som fortjener en anerkendelse og et 'Bare Tak'. Mads skrev blandet andet til B.T.:

Afhængigt af, hvordan coronasmitten udvikler sig, håber Mads, at han kan komme hjem i slutningen af august eller starten af september. »Men jeg tager ingen chancer. Jeg vil gerne kunne se Luna vokse op. Jeg vil ikke dø for tidligt, så Luna vokser op uden sin far,« forklarer Mads Skøt. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Afhængigt af, hvordan coronasmitten udvikler sig, håber Mads, at han kan komme hjem i slutningen af august eller starten af september. »Men jeg tager ingen chancer. Jeg vil gerne kunne se Luna vokse op. Jeg vil ikke dø for tidligt, så Luna vokser op uden sin far,« forklarer Mads Skøt. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

'Hun er den mest fantastiske til at klare det hele, selv om det er hårdt. Adskillelsen er rigtig hård for os alle, så jeg kan ikke takke hende nok for den store indsats.'

Signe Rasmussen har en besættelse af 'Til salg'-skilte, og derfor kunne Mads Skøt ikke komme på nogen bedre at tage med ud og overraske Signe end ejendomsmægler Jesper Nielsen, der tidligere har været vært på boligprogrammet 'I hus til halsen'. Jesper Nielsen havde også taget en stor overraskelse med til Signe.

I videoen øverst kan du se, hvordan Signe Rasmussen reagerede på, at hendes kæreste og Jesper Nielsen pludselig stod foran huset.

