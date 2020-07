Sidste år blev Sandra Frederiksen hjerneskadet efter en seks timer lang operation grundet en aneurisme i hjernen. I år blev hun ramt af coronavirus.

Som følge af hjerneoperationen har Sandra Frederiksen nu både et begrænset sprog, epilepsi og begrænset hukommelse og er afhængig af sin rollator.

Trods alle disse udfordringer måtte hun klare sig selv, mens hun var syg af coronavirus, da hendes mor, Merethe Frederiksen, har en lungesygdom, og hendes tvillingesøster arbejder i sundhedssektoren.

Sandras mor mente derfor, at Sandra var den rette kandidat til en særlig overraskelse. B.T. har nemlig sat sig for at sprede kærlighed til nogle af dem, som coronakrisen har ramt hårdest. Merethe Frederiksen skrev blandt andet til B.T.:

Merethe Frederiksen kunne næsten ikke holde tårerne tilbage, da hun skulle fortælle sin datter om overraskelsen.

»Sandra måtte efterlades alene hjemme uden hjælp, da jeg er lungesyg. Jeg måtte stå ude foran vinduet hver dag i mange timer, hvor vi begge græd. Det var frygteligt. Hun KÆMPEDE sig igennem corona, som næsten tog livet af hende. Vi var skræmt fra vid og sans i fire uger.«

Sandra Frederiksen har aldrig været i Tivoli, og derfor har Tivoli givet en tur i forlystelsesparken, mens Københavns nye hotel Villa Copenhagen har givet to overnatninger, når mor og datter skal den lange vej fra Kruså til København for at komme i Tivoli.

Sandra Frederiksen har svært ved at formulere sig grundet hjerneskaden, men tårerne talte deres tydelige sprog, hvilket kan ses i videoen øverst.

