Det er de færreste, der oplever et krondiamantbryllup - 65 år sammen. Men det gjorde Ritta og Mogens Rossen i april i år.

Desværre kom coronavirussen inden og satte en stopper for en markering af den store dag. Deres barnebarn, Thomas Rossen, synes dog ikke, at de skulle undvære en fejring, og derfor skrev han til B.T.

B.T. har nemlig sat sig for at sprede kærlighed til nogle af de personer, som coronakrisen hr ramt på den ene eller anden måde. Folk, som fortjener en glædelig overraskelse og et 'Bare Tak' ovenpå en svær tid.

Thomas Rossen skrev blandt andet til B.T.:

Ritta blev helt målløs, da hendes barnebarn Thomas overraskede hende. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

'Specielt min farfar er efterhånden ret hårdt ramt af diverse sygdomme. De har været meget isoleret, og det piner mig.'

Derfor fik Thomas Rossen sammen med B.T. arrangeret en privat koncert for sin farmor og farfar med Richard Ragnvald i gården.

Det tog dog også lidt tid, før Ritta på 85 år og Mogens på 92 år forstod, hvad der foregik.

I videoen øverst kan du se, hvordan Mogens og Ritta , at Richard Ragnvald pludselige stod i deres gård.