For Michéle Lumholtz har det været en lang og sej kamp for at blive gravid med ønskebarnet. Det har været over fem år med fertilitetsbehandling og hormoner, hun ikke kunne tåle.

Derfor tog hun også coronavirussen meget seriøst, da den først brød ud. Hun skulle ikke løbe nogen risiko i forhold til det barn, der nu vokser i hendes mave, og som kommer til verden 14. juli ved et planlagt kejsersnit. Hun isolerede sig fuldstændig sammen med sin mand og sønnen, Nodas, på 10 år. De fik leveret varer og babyudstyr hjem til, hvor det stod i skuret længe nok til, at der ikke var nogen fare på færde. De talte kun med familiemedlemmer gennem vinduerne.

Derfor synes Michéles mor, Janne Kjeldsen, at hun fortjener en helt særlig påskønnelse, og derfor skrev hun til B.T.

Janne Kjeldsen skrev blandt andet til B.T.:

'Min datter Michéle har været i selvisolation sammen med sin mand og søn siden 12 marts. Hun er så sej og passer bare på lille Oliver, der ligger og vokser godt.'

Noget af det, der har skabt grin og smil på læben for den isolerede familie under coronakrisen, var et stand-up show med Uffe Holm, hvor man kunne se det fra bilen Derfor har B.T. taget komikeren med ud for at overraske familien.

