Det har nok været de flestes frygt under coronakrisen at miste et familiemedlem til sygdommen. Desværre blev det en realitet for Majbritt Læbel.

I april måtte hun efter kort tids sygdom sige farvel til sin elskede moster, der igennem det meste af Majbritts liv har været som en mor for hende.

»Majbritt har om nogen ydet en stor indsats og været meget igennem her under coronakrisen. De fortjener den største tak,« siger Joan Kressner, der er kusine til Majbritt.

Derfor skrev hun ind til B.T., da vi efterlyste personer, som har været særlig udfordret under coronakrisen, og som fortjener en anerkendelse og et 'Bare Tak'.

Majbritt kan ikke holde tårerne tilbage. Vis mere Majbritt kan ikke holde tårerne tilbage.

Særligt fordi Majbritt og hendes mand tog alt ansvaret for, at mosteren kom godt af sted. De arrangerede både begravelse, sørgede for, hendes hus blev tømt og satte en videoforbindelse op, som pårørende kunne følge med på, da hun blev lagt i jorden.

Det betød meget for Joan, der bor i den anden ende af landet.

Med hjælp fra Majbritts datter har hun sammen med B.T. arrangeret, at Majbritt fik det 'Bare Tak', som hun fortjener.

»Så med den her mulighed vil jeg gerne have lov til at sige 'tak' for alt det, I har gjort,« siger Joan på en video, som hun sendte til B.T., så vi kunne vise den til Majbritt.

Majbritt bor på Sjælland, og Joan bor i Jylland, så der var desværre for langt imellem dem, til at Joan kunnne være der under overraskelsen. Vis mere Majbritt bor på Sjælland, og Joan bor i Jylland, så der var desværre for langt imellem dem, til at Joan kunnne være der under overraskelsen.

Det var svært for Majbritt at holde tårerne tilbage, og mens tårerne løb, så forsvandt ordene.

»Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige,« lød det fra hende.

Og tårerne blev bestemt ikke færre, da hun så, hvem B.T. og hendes kusine Joan havde fået kontakt til.

»Åh nej,« sagde hun, da hendes store idol, sangeren Johnny Logan, tonede frem på skærmen.

Den verdenskendte sanger havde nemlig – ligesom Joan – lavet en videohilsen til hende.

Johnny Logan lavede en meget sød hilsen til Majbritt. Vis mere Johnny Logan lavede en meget sød hilsen til Majbritt.

»En dansk avis tog kontakt til mig og fortalte mig alt om, hvor god en ven du har været,« siger han, mens Majbritts tårer blev til en høj hulken.

Hun tog sig til hjertet, mens Johnny Logan sang hittet 'Angel' af Robbie Williams.

»Den beskriver jer to,« lød det fra Logan.

Majbritt tager en dyb indånding.

»Det var noget af en overraskelse. Det har jeg aldrig prøvet før. Tusind tak.«