Et aflyst drømmebryllup. Syge og ældre, der ikke kan kysse og kramme deres familier. Folk, der har mistet deres arbejde – deres livsværk.

Coronakrisen har ramt bredt og hårdt. Netop nu er der behov for, at vi viser næstekærlighed og omsorg for de personer, som krisen har tæret hårdt på.

Der er behov for at sige 'Bare tak'. Til dem, der fortjener det.

Det vil B.T. gerne hjælpe med, og derfor kan du nu nominere den eller de personer, som, du synes, fortjener en helt særlig, personlig og kærlig overraskelse.

Det kan være din kommende brud, din bedstefar, din tidligere kollega, din ven eller en person, der har tilsidesat egne behov for at hjælpe andre i denne svære tid.

Hvordan du vil glæde vedkommende, finder vi i fællesskab ud af. Det kan være en personlig tale, en sang, blomster eller en hilsen fra personernes store idol. Det vigtigste er, at den, du vil overraske, bliver rigtig glad og bevæget.

B.T. hjælper med at arrangere og betale overraskelsen, hvis du bliver udvalgt. Derudover er vi fluen på væggen, når overraskelsen skal føres ud i livet, så øjeblikket bliver foreviget i en video.

Alt, du skal gøre, er at udfylde skemaet herunder og fortælle, hvem du gerne vil overraske, hvordan, og hvorfor vedkommende fortjener denne helt særlige og kærlige hilsen fra dig.