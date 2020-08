Helle Petersen på 68 år har haft en svær tid under coronakrisen. Mens hendes mand har været udsendt til Thulebasen, har hun selv kæmpet med et brækket ben, der giver hende store udfordringer.

Heldigvis har hun en af de sødeste naboer, man kunne ønske sig.

»Vi skal ind og overraske Ruth i dag, fordi hun har hjulpet mig så meget under coronakrisen,« siger Helle Petersen.

Hun skrev til B.T., fordi vi efterlyste personer, som har været særlig udfordret under coronakrisen, og som fortjener en anerkendelse og et 'Bare Tak'. Sammen med Helle har vi derfor arrangeret en overraskelse for hendes nabo, 81-årige Ruth Madsen, og med os har vi et af både Helle og Ruths store idoler, Kandis-Johnny.

Selv om Ruth er 81 år, er hun stadig superfrisk. Hun kan både passe sit eget og Helles hus. Vis mere Selv om Ruth er 81 år, er hun stadig superfrisk. Hun kan både passe sit eget og Helles hus.

»Det er en sød historie. Det er fantastisk, at vi kan hjælpe hinanden,« siger musikeren og sangeren Kandis-Johnny med det borgerlige navn Johnny Hansen.

Ruth Madsen har hjulpet Helle Petersen med alt fra at ordne have til at komme forbi og give en lille morgensang, når dagene var lidt uoverskuelige. Det havde ikke været let at passe både hus, have og pligter uden Ruths hjælp, fortæller Helle.

»Hun har gjort alt for mig,« siger Helle Petersen, før hun sammen med B.T., Kandis-Johnny og en masse af Ruths venner går over for at overraske.

