Heidi Anita Stentoft havde en coronatid fyldt med kræftbehandlinger, bekymringer for en søn i Irak og afsavn til familien i Norge.

Hun var dog heldig at have sine gode venner i Skælskør, som under hele forløbet var der for hende, selv om deres besøg også til tider var begrænsede af coronaen. Det ville hun gerne takke vennerne for, og derfor skrev hun til B.T.

Heidi Anita Stentoft skrev blandt andet til B.T.:

Hun blev derimod overrasket, da veninderne trak endnu en overraskelse op af ærmet. Heidi Anita fik et par timer med en havearkitekt, så hendes højtelskede have kan komme til at stå endnu skarpere. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

'Jeg har været helt alene med mine bekymringer omkring corona, cancer, en udsendt søn og en familie i Norge, som jeg ikke har kunnet modtage besøg af. Dette har været og er hårdt, selv om jeg er en stærk person, og derfor vil jeg ønske, at jeg kunne takke mine nærmeste venner, der har holdt mig oppe i denne tid.'

Redaktionen på B.T. tænkte straks, da vi læste beskeden, at det var Heidi Anita selv, der havde brug for en kærlig overraskelse. Så vi gik på jagt efter 'vennerne i Skælskør', som Heidi Anita Stentoft havde omtalt dem i beskeden.

»Idioter,« udbrød Heidi Anita, da det gik op for hende, at det nu var hende, der blev overrasket. Hele reaktionen kan ses i videoen øverst.

