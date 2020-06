»Hvorfor gør han det her mod mig, når han ved, at jeg ikke kan lide opmærksomhed?«

Anja står med et stort smil, da hendes mand, som lige nu befinder sig i Afghanistan, og B.T. tager fusen på hende. Helt uvidende om overraskelsen sidder hun på terrassen med sin søster.

Hendes mand, Dennis, var en af de mange personer, der skrev til B.T., da vi efterspurgte folk, som fortjente en særlig tak. Et 'Bare Tak' til personer, som coronakrisen på den ene eller anden måde har ramt hårdere end gennemsnittet, og som derfor fortjener en påskønnelse.

Dennis skrev blandt andet:

Overraskelsen resulterede både i tårer og smil. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Overraskelsen resulterede både i tårer og smil. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

'Min kone fortjener en hyldest for ALT, hun gør. Jeg er lige nu udsendt som soldat i Afghanistan og sidder med beundring over den måde, hun holder sammen på tingene.'

Dennis tog afsted til Afghanistan, inden coronakrisen brød ud, og derfor har Anja været alene med deres dreng, mens hun både har kæmpet med følgerne efter et kræftforløb og mistet sin far, der befandt sig i Tyskland, midt under nedlukning. Hun fik ikke taget afsked med ham på grund af rejserestriktionerne.

B.T. havde teamet op med kendis-psykolog Mette Holm, da hun har haft stor betydning for Anja i den svære periode med sygdom og tabet af sin far.

