Yonex Scandinavias tålmodighed med Badminton Danmark i den verserende sag om påstået dokumentfalskneri er brugt op.

»Da vi intet har hørt fra Badminton Danmark er det nu besluttet, at jeg i næste uge sætter mig sammen med mit firmas advokat (Karoly Nemeth, red.) for at lave en politianmeldelse,« siger Benni Holst Andersen, der er bestyrelsesformand i Yonex Scandinavia, til B.T.

Politianmeldelsen er rettet mod Badminton Danmarks direktør Bo Jensen, som man i Yonex Scandinavia - under vinterens konflikt mellem forbund og elitespillere - mener har uddelt en udateret mail underskrevet af manageren i det japansk-ejede sportsrekvisitfirmas internationale salgsafdeling, Taji Suzuki, til blandt andet Badminton Spillerforeningen.

»Problemet er imidlertid at en sådan mail aldrig er blevet afsendt fra Yonex' hovedkontor. Dokumentfalsk er en alvorlig sag. Vi ser ingen anden udvej end at politianmelde Bo Jensen. Jeg fornemmer, at ledelsen i Badminton Danmark ikke har sat sig ordentlig ind i sagen, og at de ikke har fattet, hvor alvorligt den egentlig er,« siger Benni Holst Andersen.

Yonex Scandinavias danske direktør Benni Holst-Andersen sammen med den tidligere verdensrangliste-etter i herresingle Peter Gade. Foto: ANNETT BRUHN

På spørgsmålet om hvorvidt Yonex Scandinavia har i sinde at fremkomme med et økonomisk krav mod Badminton Danmark, svarer Benni Holst Andersen således:

»Det har vi ikke taget stilling til, men jeg tror det vil afhænge af, hvordan politiets konklusion på vores anmeldelse bliver. Jeg er ikke advokat, så det er bedst, at jeg ikke udtaler mig konkret om lige netop det.«

Badminton Danmarks bestyrelsesformand René Toft forstår ikke, hvorfor Benni Holst Andersen siger, at han ikke er blevet kontaktet i sagen.

»Vi har orienteret ham om, hvordan vi forholder os til sagen, og han kender udmærket vores holdning. Når det er sagt, kan jeg kun sige, at vi imødeser en eventuel politianmeldelse med sindsro. En sådan vil intet ændre i vores holdning til vores direktør, der har vores fulde tillid. Jeg er sikker på, at indholdet i politianmeldelsen bliver afvist,« siger René Toft.

René Toft, billedet, er bestyrelsesformand i Badminton Danmark. Foto: BJARKE ØRSTED

Han mener, at sagen ikke fortjener den opmærksomhed, den har fået.

»Der er så meget motiv og så meget gemt bag ved det der. Men det undlader I (medierne, red.) at tage med i omtalen, så det skal I bare fortsætte med,« siger René Toft og tilføjer:

»Sagen begyndte i efteråret. Straks efter henviste vi i pressemeddelelser til den mail vores advokat havde sendt Karoly Nemeth (Yonex Scandinavias advokat, red.). Det svar kunne man jo forholde sig til, men det er som om Benni Holst Andersen ikke aner, at vi har sendt denne mail.«

Yonex Scandinavia var i seks år fra 2011 til 2017 sponsor for Badminton Danmark. Enderne i en forlængelse kunne ifølge René Toft ikke nå sammen, og derfor sluttede samarbejdet. »Det var vi ærgerlige over, og det er der tilsyneladende nogle, der er endnu mere ærgerlige over,« siger René Toft.