Verdensmesterskaberne i badminton på dansk grund har fået deres første darlings – og der ikke tale om en dansker.

Publikum i Royal Arena blev tirsdag svært begejstret for det israelske mixed double par Misha og Svetlana Zilberman.

Kvikke læsere bemærker nok hurtigt, at de to bærer samme efternavn - og det er der en helt særlig grund til. De er nemlig mor og søn.

»Vi nyder at spille sammen, men for os er det normalt, « siger de med et smil til B.T.

Svetlana Zilberman har de sidste to dage trådt ind som den ældste spiller ved VM i badminton i Royal Arena.

Hun er nemlig 65 år gammel – og det kræver lidt at holde sig i form til at konkurrere på højeste niveau.

Men der har hun heldigvis en partner i sønnen Misha på 34.

»Jeg træner Misha hverdag i single og går med ham ind på banen, hvilket giver mig boldfølingen og på den måde holder jeg mig i form,« forklarer 65-årige Svetlana Zilberman, der hurtigt får en indskydelse fra sin søn:

»Hun er ikke stoppet med at træne de sidste 30 år,« griner han.

Mor og søn har dannet par inde på banen, siden Misha Zilberman blot var 15 år gammel.

Og spillet fra den 65-årige fejler ikke noget – hun kan stadig være med, selvom tempoet nok er noget langsommere end modstandernes.

»Hun er noget helt specielt,« siger sønnen, der ikke kun nyder godt af sin mors mangeårs erfaringer i deres makkerskab.

Hun er nemlig også hans træner i herresingle.

Man skulle tro, at som både familie, mixed double par, træner og spiller, at de to kan have deres uenigheder.

Sådan er det dog ikke. I hvert fald ikke mixed double-kategorien- det er kun i trænerrelationen udfordringerne dukker op.

»Hun giver mig altid kritik i single,« siger han og sender sin mor et smil, inden han forsætter:

»Jeg kunne ikke have det niveau, med de resultater jeg har opnået i herresingle uden hende.«

Svetlana og Misha Zilberman havde mandag spillet sig videre til anden runde ved dette års VM, men her mødte de overmagten.

Med cifrene 21-11, 21-13 blev anden runde endestationen – men også det tager de med et smil.

»Det var en helt speciel atmosfære, fordi der var mange fra publikum der støttede os – og det gjorde vi lige gav den ekstra gas. Det var fantastisk at spille her,« slutter de.