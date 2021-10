Han kom, han så, og han sejrede – endelig!

Ikke at det har haltet med sejre på den måde for Viktor Axelsen, men søndag var det den danske stjernes onde ond Kento Momota, der stod på den anden side af nettet ved Denmark Open.

Der var dømt finale, og det var da også højt niveau for alle pengene, publikum fik, da den danske badmintonspiller vandt 20-22, 21-18, 21-12.

Dermed kunne han knytte næverne efter en kamp, hvor Momota – som Axelsen altid har haft det uhyre svært imod – da også gav kamp til stregen.

I første sæt lagde danskeren sig ellers komfortabelt i spidsen, men så bed japaneren i den grad fra sig.

For Viktor Axelsen førte med 14-17, men så leverede Momota altså et stærkt comeback og nappede første sæt.

I andet sæt fulgtes de to stjerner ad langt hen ad vejen, indtil Viktor Axelsen til sidst fik trukket fra og sikret sig, at kampen gik ud i et afgørende tredje sæt.

Og her så danskeren, der før aftenens kamp havde tabt 14 ud af 15 kampe til Momota, sig ikke tilbage.

Han tog hurtigt føringen og leverede på et højt niveau foran det danske publikum, der bestemt fik noget for pengene i badmintonhallen med to spillere, der var verdensklasse.

Det er første gang i karrieren, at Viktor Axelsen vinder Denmark Open, og den danske stjerne var da også meget lykkelig, da det stod klart, han havde vundet den sidste bold.

Han jublede stort og gik derefter ud til tilskuerpladserne, hvor hans forlovede Natalia Koch Rohde sad sammen med parrets datter Vega.

Viktor Axelsen har nu vundet to ud af i alt 16 møder med den japanske verdensstjerne.