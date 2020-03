Viktor Axelsen er klar til karrierens ande All England-finale efter han i tre sæt lørdag besejrede malaysieren Lee Zii Jia.

»Det er fantastisk. Men jeg må erkende, at corona-situationenen har gjort Viktor langt mere anspændt end normalt,« siger hans far og manager, Henrik Axelsen, i telefonen fra Birmingham og tilføjer:

»Undervejs i turneringen har han flere gange sagt, at jeg burde rejse tilbage til Danmark. Han er jo den følsomme type, der bekymrer sig om sine nærmeste, men heldigvis har han et sind, der gør, at han kan pakke det væk, når han er i aktion på badmintonbanen.«

Henrik Axelsen fortæller, at sønnen har overvejet at blande sig i debatten om, hvorvidt det er forsvarligt, at All England-turneringen færdigspilles på et tidspunkt, hvor statsminister Mette Frederiksen har bedt alle danskere i udlandet om at rejse hjem.

Tilskuere bar ansigtsmaske under lørdag eftermiddags semifinaler ved All England-badmintonturneringen i Birmingham.

»Viktor plejer jo gerne at ville sige sin mening. Men i denne situation har han valgt at tie for simpelthen at kunne holde 100 procent fokus på sporten. Vi havde en snak om det i går og blev enige om, at vi hverken kan gøre fra eller til,« siger Henrik Axelsen.

På spørgsmålet om han kan forestille sig at Viktor Axelsen efterfølgende vil blive kritiseret for kun at tænke på sig selv, er Henrik Axelsen leveringsdygtig i dette svar:

»Det ved jeg ikke. Jeg ved kun, at alle herovre har besluttet sig for at spille. Det er jo ikke sådan, at nogle er rejst hjem, og at der er kampe, som er blevet aflyst. Når ens chef beder én om at løse en opgave, vælger han som de fleste ville gøre at parere ordre. Viktors chef er i denne sammenhæng det internationale badminton forbund (BWF, red.), og her har man besluttet at kampene ved All England skal spilles. Men det kan da diskuteres, om turneringen skulle have været aflyst. Den beslutning skal jeg slet ikke blande mig i.«

Henrik Axelsen vil ikke afvise, at man om et stykke tid måske vil fortryde, at All England færdigspilles.



»Havde man som spiller være sej, havde man måske trukket sig. Men jeg synes også, at man har en forpligtelse overfor modstandere og tilskuere til at spille videre. Så når der ikke er kommet noget direktiv ovenfra, er situationen svær at tackle. Viktor kan jo betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, så han får ikke nogen dækning af nogen som helst art, når der blot ligger en henstilling og ikke noget forbud mod at spille.«

Det er 21 år siden at en dansker senest har vundet All England. Dengang i 1999 triumferede Peter Gade.

»All England er et af de flueben, som Viktor mangler at kunne vinge af. De seneste tre-fire måneder har han stort set ikke tænkt på andet end denne turnering. Så en finalesejr vil betyde alt for ham,« siger Henrik Axelsen og tilføjer:

»At han så igen i år har pådraget sig to store vabler under foden, er til enorm frustration. Han har trænet som en sindsyg hjemme i Danmark uden at pådrage sig skavanker. Men så er han kommet herover, hvor der spilles på et så hårdt underlag, at bentøjet belastes maksimalt.«



B.T. ville gerne have haft Viktor Axelsens kommentar. Dette har ikke været muligt.

»Viktor er fuldt fokuseret på den forestående finale. Derfor ønsker han ikke at lade sig distrahere,« siger Henrik Axelsen.

Ligeledes har det ikke været muligt at få det internationale forbundes præsident og direktør - danskerne Poul-Erik Høyer samt Thomas Lund - i tale.

Således har duoen ikke besvaret hverken mail-henvendelser, telefoniske opkald eller sms-beskeder fra B.T.

Sent lørdag aften bliver det afgjort, om Viktor Axelsen skal møde landsmanden Anders Antonsen eller topseedede Tien Chen Chou i finalen.

»Viktor regner helt bestemt med at den kamp bliver spillet. Hvis arrangørerne vælger at lukke All England ned nu, vil det være helt grotesk.«

»Den beslutning skulle i så fald have været taget for nogle dage siden,« lyder Henrik Axelsens slutreplik.