Når Danmark spiller EM-finale for blandede hold i badminton i Frederiksberg Hallerne søndag, bliver det uden Danmarks største stjerne Viktor Axelsen.

For den 25-årige verdensstjerne er blevet vraget til den danske trup af landstræner Kenneth Jonassen. Det skriver TV2 Sport.

I stedet er det den brandvarme Anders Antonsen, der er blevet udvalgt til at skulle repræsentere landsholdet i finalen mod Tyskland. Dermed er Axelsen færdig ved EM på hjemmebane.

Valget er ifølge TV2 Sports badmintonekspert Jim Laugesen ikke en stor overraskelse.

Anders Antonsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Anders Antonsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg siger ikke, at Viktor ikke kan vinde, men når man nu har Anders Antonsen stående klar, som ikke har spillet lørdag og er helt frisk, synes jeg, at det ville være et klogt valg at bruge ham,« siger han til TV2.

Viktor Axelsen vandt ellers sin kamp i semifinalen mod Holland, hvor også Mia Blichfeldt vandt sin da Danmark vandt 3-0.

Anders Antonsen har set rigtigt godt ud på det seneste. I januar vandt han turneringen Daihatsu Indonesia Masters, da han slog japanske Kento Momota i finalen i tre sæt.

Ved EM for blandede hold har han indtil videre spillet én kamp. Det blev til en sikker sejr i to sæt over franske Lucas Corvee. Finalen spilles bedst af fem kampe.

De danskere, der skal i aktion, er Mathias Christiansen og Christinna Pedersen i mixed double, Anders Antonsen i herresingle, Line Kjærsfeldt i damesingle, Kim Astrup og Anders Rasmussen i herredouble og Maiken Fruergaard og Christinna Pedersen i damedouble.