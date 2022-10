Lyt til artiklen

Viktor Axelsen sejrer suverænt i danskerbraget mod Rasmus Gemke og vinder Super 750-turneringen French Open.

Til trods for, at Rasmus Gemke var særdeles veloplagt kunne han intet stille op mod Viktor Axelsen, der til tider spillede på et niveau, som ingen i verden kan hamle op med i øjeblikket. Axelsen vandt i to sæt med cifrene 21-14 21-15.

Det er første gang, at Viktor Axelsen vinder French Open. Triumfen kommer i en sæson, hvor den odenseanske verdensetter i forvejen har vundet VM, EM og nu fire turneringer på BWF World Tour.

25-årige Gemke, der er nummer 16 på verdensranglisten, viste ellers især i starten af anden sæt, at han er i spillemæssig glimrende form, men mod verdens suveræne nummer et var han aldrig tæt på overraskelsen.

Axelsen åbnede finalen med et par bolde, der sejlede ud over baglinjen, og Gemke fulgte med til 3-3.

Men herefter gik det stærkt. Axelsen virkede ovenpå og var uhyggeligt stærk defensivt, hvilket tvang landsmanden til at lave en del svære slag med en stigende fejlprocent som resultat.

Axelsen kom på 13-3, inden Gemke slog lidt tilbage og begrænsede skaden til 21-14.

Gemke kom foran 1-0 i andet sæt efter en lang duel afsluttet med et smash, og det var underdogens sidste føring.

Ikke desto mindre gav han med stor fight og i perioder et højt anlagt spil Axelsen modstand. Gemke var med til 7-7, inden Axelsen trak fra og gik til pause foran 11-8.

Offensive Gemke vekslede mellem at lave fejl og via aggressivt spil at vinde flotte point, men desværre for ham var der flest af førstnævnte, og det endte derfor med en favoritsejr.

Ved 17-15 snusede Gemke til et comeback, inden Axelsen satte skabet på plads.

Det var den danske duos fjerde møde, og det var fjerde gang, at Axelsen gik fra banen som vinder. Endnu har han ikke afgivet et sæt mod Gemke.