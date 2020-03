Det kan godt være, at Viktor Axelsen vandt All England - men han slipper ikke ustraffet for sit regelbrud i finalen.

»Jeg valgte at tage bøden, og længere er den egentlig ikke. Men de har påpeget, at de ikke mente, det var en super god måde at gøre det på,« siger han.

I TV 2 Sports videopodcast 'Hjemmefra' fortæller den danske badmintonspiller om sin nylige triumf - og om den ifølge eget udsagn 'lidt latterlige' regel, han valgte at se stort på i finalen mod Chou Tien-Chen.

For her stillede begge spillere op i hvidt - og det må de ikke.

To finalister helt i hvidt. Foto: TIM KEETON Vis mere To finalister helt i hvidt. Foto: TIM KEETON

Og på grund af reglerne fra Det internationale badmintonforbund (BWF) var det den danske finalist, der forbrød sig mod retningslinjerne.

Det er nemlig den højest seedede spiller, der er førstevælger til at vælge de farver, vedkommende vil spille i. Og det var Chou Tien-Chen. Og han valgte at stille op helt i hvidt.

Alligevel gjorde Viktor Axelsen det samme. Men af en god grund, mener han selv.

»Jeg gjorde det, fordi jeg havde spillet i hvidt hele turneringen, og jeg vidste også, hvor vigtigt det var for min sponsor, Yonex, at vi kørte det her tema,« siger Viktor Axelsen i videopodcasten hos TV 2.

Han kalder det også for 'cool', at begge spillere stillede op helt i hvidt.

Bøden var i øvrigt på 250 euro, altså lige over 2.000 kroner, og Viktor Axelsen mener ikke, det bliver 'det store problem' at betale regningen. Trods alt.

Præmiesummen for sejren i All England var i øvrigt lige omkring 525.000 kroner.

Videopodcasten med Viktor Axelsen kan ses TV 2 Play.