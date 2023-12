Viktor Axelsen har kæmpet lidt de sidste tre år.

Det fortæller den danske badmintonstjerne selv i et opslag på 'X'.

Her reflekterer han lidt over, hvordan skader og sydom har været lidt af en følgesvend i lang tid.

'Når jeg ser tilbage på de sidste tre år, er den eneste periode, hvor jeg virkelig har kunnet forberede mig uden bekymringer, den inden OL og efter OL i sidste halvdel af 2021,' skriver Axelsen, der som bekendt vandt OL-guld i Tokyo.

Looking back at the past 3 years, the only period in which I was able to really prepare and practice without any concerns (minor injuries, sickness etc) whatsoever was pre Olympics and post Olympics in Q3/Q4 2021



Han fortæller, hvordan han siden da på skift har kæmpet med små skader, sygdom og lignende.

'Mit mål for 2024 er at få lige så meget træning i høj kvalitet men med en balanceret tilgang, så jeg kan forberede mig til OL. For at været helt ærlig har jeg ikke rigtig toppet siden OL i Tokyo, så mit mål er, at gøre hvad jeg kan for at gøre det samme i Paris.'

'Jeg føler mig privilegeret at være på denne rejse. Glædelig jul allesammen,' slutter han af.

Alt har dog ikke været helt skidt for Viktor Axelsen.

For søndag i sidste uge vandt han herrernes sæsonfinale for tredje gang i træk efter et flot 2023, hvor han dog i efteråret døjede med en skade i foden.

»Jeg har været et par stadier igennem, tør jeg godt at sige. Mentalt har det været enormt hårdt, og det er først her de seneste par dage, hvor jeg har følt, at jeg har været i balance, og kroppen føltes overraskende god i dag,« sagde han ifølge Ritzau efter finalesejren.