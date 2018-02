Viktor Axelsens humør er på nulpunktet efter Badminton Danmark i en pressemeddelelse tirsdag formiddag offentliggjorde, at han på torsdag skal opereres.

»Han har ikke overskud til at snakke, fordi hans fod rent ud sagt er noget pis. Derfor har han lukket ned for alt den næste uges tid,« siger hans far og rådgiver, Henrik Axelsen, til BT, der gerne ville have haft en uddybende kommentar fra den regerende verdensmester i herresingle.

I pressemeddelelsen lægger Viktor Axelsen ikke skjul på, at han er dybt frustreret over, at han står foran et kirurgisk indgreb i sin ene ankel, hvor en såkaldt ledmus skal fjernes.

»Der er ikke rigtig noget valg. For at den ikke skal gøre mere skade, skal den fjernes. Den går ind og låser mit fodled, og det er selvfølgelig ikke holdbart. Det er umuligt at sige noget om All England (i marts, red.) lige nu, men jeg vil selvfølgelig gøre alt for at komme mig så hurtigt som muligt,« citeres Viktor Axelsen for at sige.

Landstræner Kenneth Jonassen forstår udmærket, at Viktor Axelsen er mentalt ramt.

»Det er aldrig sjovt, at skulle opereres. Men vi forventer et forholdsvis simpelt indgreb. Derfor er der begrundet håb om, at Viktor hurtigt kan være tilbage på badmintonbanen. Imidlertid kan vi først udtale om nærmere efter operationen er foretaget,« siger Kenneth Jonassen.

Han slår fast med syv-tommer-søm, at man ikke ønsker at tage nogen som helst risici med hensyn til Viktor Axelsens helbred.

»Hvis han op til All England-turneringen om en måned i Birmingham ikke kan træne 100 procent, lader vi ham blive hjemme i Danmark. Der er for Viktors vedkommende vigtigere turneringer i denne sæson. Efter All England er de jo blandt andet Thomas Cup og VM,« siger Kenneth Jonassen.

Skaden opstod ugen efter Viktor Axelsen i januar havde vundet Malaysia Masters.

»I anden runde ved Indonesia Masters (mod japaneren Kazumasa Sakai, red.) får han under en duel et riv i sin ene ankel,« fortæller Kenneth Jonassen.

Først troede lægerne at Viktor Axelsen havde pådraget sig en Bone Bruise, hvilket er stadiet inden der kommer et brud på knoglen.

En ny MR-scanning har imidlertid vist, at der ’blot’ er tale om en ledmus. Det vil sige, at en knogle har revet sig løs i et led.

Dermed er det udelukket, at Viktor Axelsen i øjeblikket eksempelvis kan løbetræne.

»Men i formiddag (tirsdag, red.) har han stille og roligt deltaget i tekniktræningen på vores elitecenter i Brøndby. Så han forsøger trods alt på bedste vis at holde ketcherformen ved lige,« lyder Kenneth Jonassens slutreplik.