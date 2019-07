Viktor Axelsen stiller ikke op ved VM.

'Jeg er rigtig ked af det og ærgerlig over situationen,' siger den danske badmintonspiller i en pressemeddelse.

Det er en rygskade, der gør, at han har måttet melde afbud.

'VM er den største begivenhed i år, og jeg havde selvfølgelig glædet mig til at spille. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive klar til VM, men jeg må også være realistisk og lytte til min krop og til lægernes rådgivning,' siger Viktor Axelsen.

Afbuddet er kulmination på en rigtig trist sommer for danskeren, der vandt VM i 2017.

Han måtte først melde afbud til European Games på grund af massiv pollenallergi, og siden fik han så 'vedvarende smerter i det ene ben', hvilket også kostede en pause.

Smerterne i benet har dog vist sig at være en såkaldt diskusprotrusion i lænden, som er et forstadie til en diskusprolaps – det giver smerter i både ryg og ben.

Hos Badminton Danmark erkender man, at man har mistet et af de største danske navne til VM.

»Viktor er en af verdens absolut bedste badmintonspillere og var den største medaljekandidat for Danmark til det kommende VM. Derfor er det selvfølgelig meget ærgerligt for både ham og Danmark, at han ikke kommer på banen til VM,« siger elite- og sportschef Jens Maibom:

»Viktor og Team Danmarks medicinske stab har kæmpet for, at han kunne blive klar, siden skaden hændte. Det er gået fremad, men hans rygskade er stadig ikke helet nok til, at det ville være forsvarligt for ham at stille op til VM. Og vi tager ingen chancer med atleternes helbred, uanset hvor stort et mesterskab det handler om.«

VM i Schweiz afvikles 19.-25. august.

I stedet for Viktor Axelsen stiller Danmark op med Anders Antonsen og Jan Ø. Jørgensen i herresingle. Hans-Kristian Solberg Vittinghus var oprindeligt kun på reservelisten, men han ser også ud til at have fået en plads i hovedturneringen.