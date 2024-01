Når India Open løber af stablen, bliver det uden Viktor Axelsen.

Den danske stjerne oplyser på sine sociale medier, at han har valgt at melde afbud.

'Hej allesammen. Efter min kamp i lørdags har jeg ligget syg i min seng. Efter at have talt med lægerne i Malaysia, er det blevet anbefalet, at jeg får foretaget yderligere undersøgelser,' skriver han i en story.

'Det betyder, at jeg desværre ikke kan rejse og ikke kan være med ved India Open i år. Det er ret skuffende, da det er en turnering, hvor jeg har elsket at spille foran de indonesiske fan,' lyder det fra danskeren.

Viktor Axelsen har tidligere vundet India Open to gange – i 2017 og 2019.

Han var senest i aktion ved Malayia Open, hvor semifinalen blev endestationen for Axelsen, der i tre sæt tabte til Shi Yuqi.

Efter kampen fortalte han til TV 2, at han undervejs kæmpede med nogle problemer i ryggen.

Finalen var dog med dansk deltagelse, da Anders Antonsen var med – han gik hele vejen og vandt turneringen.