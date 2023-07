5000 dollar.

Det er, hvad Viktor Axelsen står til at få i bøde af det internationale badmintonforbund, BWF.

Sådan skriver danskeren selv på Twitter, og han er bestemt ikke tilfreds.

Årsagen til bøden er ifølge danskeren, at han ikke mødte op til årets Singapore Open. Noget, som der dog var en ganske god årsag til.

@bwfmedia wants to fine me 5k dollars for not showing up to Singapore Open for two days while doing rehab for my muscle strain in order to get ready for Indonesia Open.



As a start, with flight tickets, hotel and flight back we are getting close to 5k dollars. Combined with not… pic.twitter.com/UYc0fOvkeC — Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) July 12, 2023

'BWF vil give mig en bøde på 5.000 dollar for ikke at dukke op til Singapore Open i to dage, mens jeg genoptrænede min muskelbelastning for at blive klar til Indonesia Open'.

Han skriver videre, at turen med flybilletter og hotel også ville have kostet ham omkring 5000 dollar - næsten 38.000 kroner. Udover at betale dette for at deltage i en turnering, hvor han ikke ville have en chance for at præstere sit bedste, ville det gå ud over hans mulighed for at genoptræne ordentligt frem mod Indonesia Open.

Noget tyder da også på, at Axelsen traf den rigtige beslutning, for han endte med at vinde turneringen i Indonesien med en sejr på 2-0 i sæt over Anthony Ginting.

Men hvor BWF åbenbart ikke tøver med at indkræve penge fra spillerne, går det noget langsommere med at udbetale præmierne, hvilket Viktor Axelsen da også morer sig over i sit opslag.

'Ironisk nok har vi stadig ikke modtaget præmiepenge fra Indonesien, som ellers allerede burde være på spillerens konto'.