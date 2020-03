Viktor Axelsen er i All England-finalen!

Axelsen slog lørdag malaysiske Lee Zii Jia i tre sæt med cifrene 17-21, 21-13, 21-19

Især tredje sæt endte som et rent gysersæt, hvor marginalerne var på danskerens side ved stillingen 19-19.

Her dømte kampens dommer imod Lee Zii Jia, da dommeren vurderede, at malaysieren var inde over nettet og ovre på Axelsens bane for at slå til bolden.

Det er Viktor Axelsens anden All England-finale i karrieren. Han var også i finalen sidste år mod japanske Kento Momota, hvor han tabte i tre sæt.

Lørdag aften finder vi ud af, hvem Viktor Axelsen skal møde i finalen, og det kan blive landsmanden Anders Antonsen, der i sin semifinale møder Chou Tien Chen fra Taiwan, der er førsteseedet i turneringen.

