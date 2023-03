Lyt til artiklen

Viktor Axelsen skriver sig nu også på listen over elitesportsudøvere, der står frem og fortæller om vejninger.

Den danske badmintonstjerne føler i dag, at han har et klogt og sundt forhold til vægten, men sådan har det ikke altid været.

»Jeg har været for langt ude, og jeg har været ude, hvor jeg helst skulle ligge med en fedtprocent på seks eller syv, men det var ikke det rette for mig, og det er blandt andet også derfor, jeg er gået væk fra vejninger,« siger han til TV 2 Sport.

Vægten blev skrottet, fordi den danske verdensetter indså, at han er bygget anderledes og vejer mere end de fleste af sine konkurrenter.

I stedet for at bruge vægten som målestok bruger Axelsen i dag i højere grad sit eget spejlbillede, og på den måde vurderer han, om det er tid til at gå op eller ned i vægt.

Derfor er det ikke længere tallet på vægten, der er afgørende for Axelsen, men i stedet øver han sig på sin bevægelse på banen.

Danskeren beskriver sig selv som 'mega-mega-perfektionist', og man må da også sige, at det afspejles i resultaterne.

Verdens bedste badmintonspiller har vundet næsten alt, han har rørt ved, og Axelsen havde – endnu – et forrygende år i 2022, hvor det blandt andet blev til VM-guld og en sejr i sæsonfinalen, World Tour Finals.

I februar i år var han med til at vinde det femte danske EM-guld i træk.