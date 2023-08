Med livet som elitesportsudøver er det yderst sjældent, at badmintonstjernen Viktor Axelsen og familien bliver indendørs, når familien skal hygge sig.

Og det er der en helt særlig grund til.

For ham er det nemlig vigtigt, at døtrene Aya og Vega lærer glæden ved bevægelse tidligt. Det fortæller han i interview med Vores Børn.

»Mine børn skal lære at bevæge sig og gøre det dagligt. Der er kommet en tendens til, at folk synes, det er cool at sidde foran en computer. Som forældre skal vi gøre alt, hvad vi kan for at pege vores børn i en anden retning,« siger Viktor Axelsen.

Til Vores Børn fortæller den 29-årige danske verdensmester, at liver, parret har skabt omkring sporten, ikke handler om præstation. Men derimod om den unikke følelse i at videregive glæden i bevægelse og kropsbevidsthed – for dem er nøgleordet nemlig leg.

De seneste år har Viktor Axelsen cementeret sig som verdens bedste badmintonspiller.

Men den præstation har ikke været uden omkostninger – især når det kommer til privatlivet.

I oktober sidste år blev familien udvidet fra tre til fire, da datteren Aya kom til verden, og med mere end 250 rejsedage om året kan han ikke være to steder på en gang.

Og det fylder i hans bevidsthed, har han tidligere fortalt til B.T.

»Vega er jo blevet så stor, at hun nu kan sætte nogle flere ord på det, når jeg tager afsted. Når hun siger: 'Kom tilbage', jamen, så skærer det i hjertet og rammer mig hårdt. Det gør ondt, når de ved, at man skal rejse væk,« sagde Viktor Axelsen.

Verdens bedste badmintonspiller har vundet næsten alt, han har rørt ved.

Seneste turnering var Japan Open, hvor han strøg helt tops efter en sejr over indonesiske Jonatan Christie og sikrede sig sin 17. sejr i træk, fjerde titel i år og tredje titel i træk.

Den næste store opgave for Viktor Axelsen bliver VM, hvor han skal forsvarer sin titel foran det store danske publikum i Royal Arena.