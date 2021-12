Viktor Axelsen får ærefuld pris af verdensforbundet som den første dansker siden Camilla Martin i 1999.

Viktor Axelsen er kåret som årets mandlige badmintonspiller for 2020-2021 af Det Internationale Badmintonforbund, BWF.

Det blev afsløret ved en videostreamet prisoverrækkelse tidligt fredag dansk tid.

Ud over Axelsen var Anders Antonsen, den kinesiske doublespiller Wang Yilyu og den japanske ditto Yuta Watanabe nomineret i mændenes kategori. Axelsen bliver dermed den første dansker siden 1999, der modtager prisen. Det år blev Camilla Martin hædret, efter at hun var blevet verdensmester.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Tak til min familie, venner, trænere, konkurrent og sparringspartnere. Og tak til alle jer for jeres fortsatte støtte. I motiverer mig alle til at blive bedre hver eneste dag, og der er stadig lang vej endnu,' skriver Axelsen på Twitter om prisen.

Prisen blev introduceret i 1998, hvor Peter Gade fik prisen. Frem til 2007 var prisen fælles på tværs af køn, men året efter gik man over til at kåre både årets mandlige og kvindelige spiller.

Axelsen er nået frem til finalen i 9 ud af 11 individuelle turneringer i 2021 indtil videre. Seks af dem har han vundet, to blev tabt i tætte kampe, mens coronasmitte forhindrede ham i at stille op i EM-finalen. Han vandt suverænt OL-guld i Tokyo og har desuden vundet Super 1000-turneringerne Yonex Thailand Open, Toyota Thailand Open, Denmark Open og Indonesia Open.

Fynboen kan endda nå at vinde endnu to store titler i 2021. Aktuelt spiller han World Tour Finals, hvor han er klar til lørdagens semifinaler, og senere i december er han favorit til at vinde VM.