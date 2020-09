Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen må lige nu holde en lille pause fra banen.

Det skyldes en operation, fortæller han selv i et opslag på Instagram, hvor han står med en krykke og en støvle på det ene ben.

'Min højre ankel har drillet mig i tide og utide i noget tid nu,' skriver Viktor Axelsen, der har talt med flere eksperter og fysioterapeuter. Og sammen tog de en beslutning.

'Jeg besluttede mig for at få en lille operation i anklen i dag,' fortæller den danske stjerne.

'Alt gik godt, og der er ingen tvivl om, at dette var det rigtige at gøre,' fortæller Viktor Axelsen, der også sender en særlig hilsen afsted.

'Tak til det professionelle personale på Hvidovre Hospital, som hjalp mig i dag. Pas på jer selv venner, jeg er snart tilbage på banen igen,' lyder det fra Viktor Axelsen.

Tilbage i marts vandt han årets 'All England'-turnering. At den blev gennemført med publikum medførte stor kritik, da coronavirus allerede var begyndt at hærge i store dele af verden.

»Jeg er ikke den, der skal vurdere, om det var klogt eller uklogt at spille. Selvfølgelig gjorde jeg mig undervejs mine overvejelser. Men jeg besluttede mig for at fokusere på spillet og følge de retningslinjer, som arrangørerne havde lagt,« sagde Viktor Axelsen efter den store triumf.

Som følge af coronavirus fortalte han i maj, at han egentlig allerede der havde indstillet sig på, at der ikke ville komme meget mere badminton i 2020. Han kan dog glæde sig over, at der snart sker noget på privatfronten. For han skal inden længe være far for første gang. Det afslørede han i april.