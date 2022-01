Han har vundet guld ved OL, VM og EM. Utallige medaljer. Og jagter hele tiden at blive bedre.

Men det betyder ikke, at det fra dag ét har været let for den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen. Det fortæller han åbent i et langt opslag, han har delt på Twitter og Facebook.

'Det er nok ikke første gang, du har hørt andre sige, at hvis du sammenligner dig med andre, kan det ødelægge dit mentale helbred. Jeg deler kun det her, fordi jeg håber, min historie og tanker omkring det her kan hjælpe andre unge atleter rundtomkring i verden.'

Sådan indleder den danske OL-guldvinder den personlige fortælling. I opslaget fortæller Viktor Axelsen, hvordan der for alvor kom opmærksomhed omkring ham, da han som 16-årig vandt VM for juniorer. Med opmærksomheden fulgte også kommentarer om ham og hans spil, og nogle af dem ramte ham, forklarer han.

Noget af det, han hørte mest for, var hans kropsbygning. Han var 'for høj og tynd', lød nogle af kommentarerne om Axelsen, der på det tidspunkt ikke var færdig med at vokse. Som 17-årig målte han 1,90, og det frustrerede ham, når han forsøgte at lære af nogle af de spillere, han selv så op til i forhold til spillestil, fordi han selv var langt højere end dem.

'Når tingene ikke gik min vej til træning eller turneringer, voksede negativiteten inden i mig, og jeg gav min kropsbygning skylden. Jeg var nok for høj og for tung. Jeg brugte utallige timer på at læse og prøve at finde nye diæter, så jeg kunne tabe mig og blive mere smidig og stærk, så mine bevægelser kunne blive mere glidende,' fortæller Axelsen.

Men faktisk havde det hele den modsatte effekt.

'Jeg blev så tynd på et tidspunkt, at jeg ikke havde nogen energi efter træning, og mine præstationer led under det. Jeg troede, det ville forbedre mit spil, hvis jeg blev lettere. Sådan var det bestemt ikke. Problemet var, at jeg var så stædig, at det tog mig lang tid at indse, jeg ødelagde det for mig selv,' forklarer den danske stjerne.

I dag er situationen en helt anden. I stedet for at tænke negativt omkring sin krop bruger Viktor Axelsen i stedet sin højde som en fordel, samtidig med han altid forsøger at forbedre de små svagheder.

For ham handler det i dag om at være sund og fit, og Axelsen understreger, at han har delt historien for at minde folk om, at man ikke skal sammenligne sig for meget med andre og ikke lade andres meninger påvirke en for meget.

Og man kan da også i den grad sige, at Viktor Axelsen i dag har mange styrker. I marts 2020 vandt han All England. I 2021 vandt den 28-årige stjerne blandt andet OL-guld, Denmark Open og Indonesian Open, han blev kåret til verdens bedste badmintonspiller og strøg til tops på verdensranglisten.

Han er også nomineret til Årets B.T. Guld, og i den forbindelse kan du læse B.T.s interview med ham her.