Så er den gal igen!

Den japanske badmintonverdensmester Kento Momota, der i 2016 fik halvandet års karantæne fra al turneringsaktivitet for at have spillet illegalt på et kasino i Tokyo, har nu modtaget en mundtlig advarsel af det Nippon Badminton Association.

Det fortæller internetsitet Badmintonplanet, der kan berette at verdensrangliste-etteren i herresingle under en træningslejr i Tokyo i maj på sit hotelværelse havde besøg af verdensrangliste-etteren i damedouble Yuki Fukushima.

I Vesten ville eskapader af denne art normalt ikke give anledning til avisskriverier. Men i Japan forholder det sig anderledes. Her er det blevet udbasuneret, at et overvågningskamera filmede, da Fukushima forlod Momotas værelse klokken 6 om morgenen.

Så brødebetynget så Kento Momota ud, da han ved en pressekonference i Tokyo 2016 undskyldte for, at han havde spillet illegalt på et kasino. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Så brødebetynget så Kento Momota ud, da han ved en pressekonference i Tokyo 2016 undskyldte for, at han havde spillet illegalt på et kasino. Foto: FRANCK ROBICHON

Årsagen til at Yuki Fukushimas besøg hos Kento Momota blev opdaget var, at Japans anti-dopingagentur ville foretage en test på førstnævnte, men da hun ikke var på sit værelse, gennemså man hotellets overvågningskameraer.

Efterfølgende udtalte Nippon Badminton Associations generaldirektør Kinji Zeniya sig således:

»Fremover må de opføre sig mere forsigtigt, så der ikke igen opstår misforståelser.«

På vej mod den igangværende badmintonturnering, Denmark Open, udtalte Kento Momota sig i Narita International Airport om sagen.

»Jeg vil gerne undskylde den uro, som sagen har skabt og havde ikke forventet, at det ville skabe den turbulens, det har gjort,« sagde Kento Momota og tilføjede:

»Jeg betragter sagen som alvorlig, og vil fremadrettet blive mere forsigtig i min adfærd.«

Kento Momota vandt sin første kamp ved Denmark Open over indoneseren Anthony Sinisuka Ginting, og spiller sin næste kamp torsdag mod thailænderen Suppanyu Avihingsanon.

Den 24-årige japaner er seedet til at møde danskeren Viktor Axelsen i Denmark Opens finale på søndag.