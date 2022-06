Lyt til artiklen

Viktor Axelsen er klar til finalen i Indonesia Open.

Den danske badmintonspiller slår malaysiske Lee Zii Jia med 19-21, 21-11, 23-21.

Det sker efter en helt vanvittig afslutning på tredje sæt, hvor danskeren på et tidspunkt førte komfortabelt med 20-6.

Han blev efterfølgende indhentet, Lee Zii Jia havde matchbold, og danskere smadrede sin ketsjer i gulvet i ren frustration.

Men han overlevede den og sikrede sig efterfølgende sejren, hvilket fik den danske OL-guldvinder til at løbe rundt på banen i ren ekstase.

Begge spillere viste tårnhøjt niveau, og det var på intet tidspunkt til at forudsige, hvem der skulle løbe med sejren.

Indonesia Open er en Super 1000-turnering og dermed en af årets største. Det er andet år i træk, at Axelsen er i finalen. I år skal han møde enten Zhao Jun Peng eller H. S. Prannoy i finalen.

Lee Zii Jia åbnede kampen fint og fik Viktor Axelsen på overarbejde. Det betød, at malaysieren tog den tidlige føring. Men danskeren fik hurtigt tempoet op og bragte sig foran 4-3.

Det var dog tydeligt, at Axelsen ikke bare fik lov at stikke af.

Lee Zii Jia udnyttede alle muligheder for at stække Axelsen, når spillet havnede ved nettet, hvor malaysieren er stærkere end de fleste.

Samtidig kæmpede Axelsen med at få sine smasher til at sidde i skabet, og pludselig var Lee Zii Jia foran 12-10.

Axelsen blev ved med at komme tilbage, men lavede for mange fejl til sidst i sættet, hvor malaysieren kom foran 20-18, inden han vandt sættet.

Dermed var Axelsen tvunget til at vinde andet sæt for at holde finaledrømmen i live, og han kom udmærket fra start.

Men Lee Zii Jia var snu og flyttede Axelsen rundt i hjørnerne. Samtidig var Axelsen nødt til at satse på meget yderlige bolde for at gøre det svært for den stærke malaysier, og det resulterede i for mange bolde, der røg ud over baglinjen.

Men pludselig fandt Axelsen sit spil, og da føringen blev tilpas stor, gav Lee Zii Jia op for at satse på et tredje og afgørende sæt.

Efter en smule behandling kom malaysieren ind til tredje sæt med fornyet energi. Det var tydeligt. Han sprang rundt på banen, og straks han fik muligheden, smashede han bolden i jorden uden chance for Axelsen.

På den måde kom Lee Zii Jia foran 4-1. Men Axelsen kom tilbage igen. Efter nogle lange dueller og tårnhøjt niveau i begge lejre, var det helt lige ved 8-8.

Viktor Axelsen fandt igen ud af at stække Lee Zii Jia, som også selv mistede niveau. Flere gange sendte malaysieren bolden ud af banen. Det drog Axelsen stor fordel af og kom foran 15-12.

Viktor Axelsen fortsatte det høje niveau, men det endte altså alligevel med at blive en gyser af en anden verden.