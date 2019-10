Skandalen om påstået dokumentfalsk i Badminton Danmark er ikke nødvendigvis slut.

Ganske vist har politiet netop meddelt, at de har stoppet efterforskningen af forbundsdirektør Bo Jensens gøren og laden i sagen, men nu fortæller Yonex Scandinavias bestyrelsesformand Benni Holst Andersen til B.T., at man seriøst overvejer at køre den videre til Statsadvokaten.

»Lad mig understrege at jeg endnu ikke har haft tid til at drøfte det med min advokat, men jeg mener, at det grundlag, politiet har lagt for dagen for at stoppe efterforskningen, ikke er fuldt dækkende. Der er en klagefrist på fire uger. Så i øjeblikket overvejer vi, hvad vores næste skridt bliver,« siger Benni Holst Andersen og tilføjer:

»Det ligger fast, at jeg er i besiddelse af en manipuleret mail fra Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, og at jeg ligeledes er i besiddelse af en skriftlig bekræftelse fra Yonex hoved kontor i Japan, der bekræfter, at det navn Badminton Danmarks direktør har manipuleret ind i den omtalte mail aldrig har sendt en mail til hverken Badminton Danmark eller Badminton Danmarks direktør med den ordlyd.«

Yonex Scandinavias danske direktør Benni Holst-Andersen sammen med den tidligere verdensrangliste-etter i herresingle Peter Gade.

Benni Holst Andersen lægger ikke skjul på, at han er rystet over sagen.

»Man har efter min bedste overbevisning klippet og klistret for at få tingene til at fremstå anderledes end hvad de reelt var. Det er en fremgangsmåde som på ingen måde er fordrende for et samarbejde med nogen som helst. Tværtimod kan troværdigheden og tilliden efter en sådan proces ligge på et meget lille sted,« siger Benni Holst Andersen.

I Badminton Danmarks topleldese betragtes sagen som værende slut.

»På vegne af Badminton Danmarks hovedbestyrelse skal jeg udtrykke min store tilfredshed med, at Københavns Vestegns Politi har standset efterforskningen i sagen anmeldt af Scansport A/S mod vores direktør, Bo Jensen, for påstået dokumentfalsk. Bo Jensen har under hele denne sag haft Hovedbestyrelsens fulde opbakning, og vores tillid til Bo Jensen har under Politiets lange behandlingstid været aldeles usvækket. Vi har hele tiden opfattet denne meningsløse og grundløse politianmeldelse som en ren og skær personlig vendetta,« citeres bestyrelsesformand René Toft for at sige i en pressemeddelese.

Med afslutningen af sagen ser formanden frem til, at forbundets kræfter nu fortsat kan lægges der, hvor de hører til.

»Nu vil alle Badminton Danmarks kræfter og indsatser atter kunne vendes mod det væsentlige: at udvikle og styrke vores sport,« siger René Toft.