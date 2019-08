Så er der godt nyt at berette om eks-verdensmesteren Viktor Axelsen.

Ganske vist har den 25-årige danske badmintonspiller meldt afbud til det forestående VM, der spilles i slutningen af august i Schweiz, på grund af en rygskade.

Denne er dog i så megen bedring, at han lægger an til et overraskende hurtigt turneringscomeback.

»Efter min pause er jeg så småt igang med lidt tekniktræning på banen. Desuden bygger jeg kroppen op med noget styrketræning, spinning på cykel og andre former for cardio,« fortæller Viktor Axelsen til B.T.

Foto: WANG ZHAO

25-årige Viktor Axelsen sigter mod at spille med om de store, internationale titler igen ved China Open og Korea Open i slutningen af september samt Denmark Open midt i oktober.

»Med henblik på, at jeg gerne skal holde på den lange bane, vil det være uansvarligt at prøve at gøre mig klar til et VM,« siger Viktor Axelsen og tilføjer:

»Jeg er rimelig fortrøstningsfuld. Selvom det har været en rigtig skidt periode, er jeg nødt til at se fremad. Jeg synes, at min nuværende tilstand er positiv, og jeg tror på, at jeg nok skal stå klar på banen til september.«

I øjeblikket ligger Viktor Axelsen nummer seks på verdensranglisten i herresingle.

Badmintonspilleren Viktor Axelsen vandt bronze i herresingle ved OL 2016 i Rio de Janeiro. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Sæsonens store mål er at han kvalificerer sig til OL 2020 i Tokyo. Sidste gang han deltog ved De Olympiske Lege - i Rio de Janeiro - vandt han bronze.

»Næste års OL er ikke noget jeg i øjeblikket fokuserer specielt meget på. Det primæere jeg tænker på nu er, at jeg bliver fysisk klar,« siger Viktor Axelsen.

Henover sommeren har han flyttet sin spillerlicens fra Odense til Skovshoved.

»Men på nuværende tidspunkt ligger det ikke i planen, at jeg i vinter skal spille liga-badminton herhjemme,« lyder Viktor Axelsens slutreplik.